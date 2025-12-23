Мигрантам в Тюменской области запретили работать в школах и детсадах

В Тюменской области с 2026 года вступают в силу новые ограничения для трудовых мигрантов. Подписанное губернатором Александром Моором постановление запрещает привлекать их к работе в школах, детсадах, сфере такси, грузоперевозок и ряде других направлений. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Впервые под запрет полностью попадает сфера общего образования. Иностранным гражданам, работающим по патентам, нельзя будет трудоустраиваться в детских садах, школах и других учреждениях начального, общего и среднего образования.

Также новыми для 2026 года являются ограничения на:

деятельность по трудоустройству и подбору персонала;

производство детского питания;

розничную торговлю табачными изделиями в специализированных магазинах.

Традиционно продлен запрет на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок (такси, городской и пригородный транспорт, ) и в деятельности автомобильного грузового транспорта. Эта мера в регионе действует с 2015 года.

Постановление, которое будет действовать в течение 2026 года, направлено на защиту рынка труда и минимизацию рисков в социально значимых сферах. Ограничение в сфере трудоустройства, как отмечается, призвано снизить риски недобросовестного посредничества и нарушения трудовых прав иностранных работников.