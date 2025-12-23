Опрос: более половины россиян сочиняют новогодние поздравления с помощью ИИ

Более половины россиян уже используют или планируют использовать основанные на технологиях искусственного интеллекта сервисы для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков, рецептов и планирования активностей на предстоящие праздники. Это показал опрос* ВТБ, проведенный в преддверии Нового года.

Чуть менее трети опрошенных (27%) допускают поздравления с помощью ИИ-сгенерированных текстов «если будут не успевать в новогодней суете» написать поздравительный текст лично. А 12% респондентов сообщили, что планируют использовать ИИ для поздравлений коллег по работе и дальних знакомых. Четверть же россиян безоговорочно будут использовать и уже используют ИИ для генерации новогодних поздравлений.

Также более половины россиян (55%) видят потенциал для использования ИИ в поисках подарков на Новый год, тогда как 45% жителей страны относятся к поиску подарков «очень трепетно» и считают, что в таком личном деле «нет места ИИ».

62% респондентов видят перспективным использование ИИ и для формирования новогоднего стола — поиска новых рецептов, свежих идей, а также подбора ресторанов или сервисов доставки еды к новогоднему застолью.

*Опрос проведен в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей.