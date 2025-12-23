Добровольцы из Тюмени восстанавливали дома жителей Курской области

Делегация тюменских волонтеров завершила месячную гуманитарную миссию в Курской области. Шесть человек, среди которых спасатели, педагоги и «серебряные» волонтеры, месяц помогали медикам в местном госпитале и участвовали в восстановительных работах.

Волонтеры кормили и переодевали бойцов, следили за чистотой палат, гладили белье и выполняли другую необходимую работу.

«Для нас провели мастер-класс по оказанию первой помощи. "Волонтеры медики" рассказали и наглядно показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровь, накладывать жгут», – рассказала руководитель делегации, руководитель проектов Ресурсного Добро.Центра Тюменской области Яна Рафальская.

Параллельно с работой в госпитале другой тюменский доброволец, руководитель «Молодой гвардии» Бердюжского округа Дмитрий Михайлов, участвовал в восстановлении поврежденных домов мирных жителей и помогал в обустройстве лагеря «Курский рубеж».

Миссия была организована в рамках общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ по восстановлению Курской области, сообщили в департаменте молодежной политики Тюменской области.

В День добровольца губернатор Александр Моор отмечал, что ежегодно в регионе более 270 тысяч человек присоединяются к волонтерскому движению, подчеркивая, что вовлечение в добровольчество является важной задачей национального проекта «Молодежь и дети».