На нефтепроводах «Транснефть – Сибирь» завершили обновление систем телемеханики

АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее общество ПАО «Транснефть») завершило работы по техническому перевооружению систем линейной телемеханики (ТМ) на участках 9-ти магистральных нефтепроводов (МН) на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Система телемеханизации МН позволяет в режиме реального времени выполнять сбор, обработку и передачу информации о состоянии технологического оборудования и технологических параметров (давление, расход, температура) в систему диспетчерского контроля и управления территориального диспетчерского пункта «Тюмень». Полученная информация позволяет диспетчерскому персоналу своевременно реагировать на изменения в производственных процессах.

Работы по реконструкции системы телемеханизации МН проводились в течение пяти месяцев. Проведено техническое перевооружение оборудования ТМ на 57 контролируемых пунктах.

Специалисты выполнили замену 42 программируемых логических контроллеров зарубежного производства на отечественные аналоги в шкафах линейной телемеханики и полную замену 17 шкафов линейной телемеханики сторонних производителей. Установленное оборудование произведено Центром промышленной автоматизации АО «Транснефть – Автоматизация и Метрология» на базе отечественных контроллеров, входящих в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Строительно-монтажные работы проведены с соблюдением всех требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля.

Модернизация системы телемеханизации на участках МН выполнялась в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО «Транснефть – Сибирь» с целью обеспечения технологической независимости и безопасности информационной инфраструктуры предприятия.