В Тюменскую область поступила новая коммунальная техника

В Тюменской области стартовала масштабная поставка новой коммунальной техники. В города и сельские поселения региона будет направлено 84 единицы спецавтотранспорта, включая тракторы, экскаваторы-погрузчики, илососы и передвижные мастерские.

Обновление парка происходит в рамках концессионных соглашений с частным партнёром «Росводоканал Тюмень». Компания уже приступила к обслуживанию водопроводных и канализационных сетей в 16 муниципалитетах области.

«Первые 38 машин уже проходят регистрацию и готовы к отправке. Уверен, новая техника станет отличным помощником в достижении всех целей концессионных соглашений», – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Работа является частью масштабной долгосрочной программы развития систем водоснабжения и водоотведения, в которую в ноябре включились еще восемь округов, включая Ишим, Заводоуковский и Ялуторовский округа. Там предстоит построить и реконструировать 264 объекта, обновить 140 км водопроводных и 83 км канализационных сетей.

«Общий объём инвестиций превышает 28,4 млрд рублей. Проект рассчитан на длительную перспективу», – рассказывал ранее губернатор.

Программа направлена на коренное улучшение коммунальной инфраструктуры региона. Поставка современной техники позволит повысить качество и скорость выполнения аварийных и плановых работ.