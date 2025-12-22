В Санкт-Петербурге наградили лауреатов ежегодной премии программы «Математическая прогрессия», организованной компанией «Газпром нефть». 76 студентов и аспирантов получили награды за научные достижения и исследования в математике.

«Математическая прогрессия» – одна из самых масштабных инициатив по поддержке российских молодых математиков. С 2015 года ее реализуют «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где при поддержке компании и по предложению обладателя премии Филдса профессора Станислава Смирнова был создан новый факультет математики и компьютерных наук.

«Важнейшим итогом «Математической прогрессии» стал выпуск 500 профессиональных российских математиков, - подчеркнул Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть». – Они развивают нашу фундаментальную науку, ведут прикладные исследования, создавая передовые технологии для ведущих промышленных и технологических компаний России. Именно этого мы и добивались, запуская проект вместе с профессором Смирновым десять лет назад».

Сегодня студенты и аспиранты факультета, а также молодые ученые Математической лаборатории им. П.Л. Чебышева получают стипендии и гранты на исследования по программе «Родные города» компании «Газпром нефть». За десять лет реализации «Математической прогрессии» предоставлено 1200 стипендий и 40 научных грантов, а факультет математики и компьютерных наук СПбГУ выпустил более 500 бакалавров, магистров и аспирантов. Большинство из них продолжают научную карьеру или работают в ведущих российских компаниях.

Как отметил Станислав Смирнов, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, лауреат премии Филдса, «Математическая прогрессия» – флагманский проект поддержки талантливой молодежи в России от школьников и студентов до научных коллективов: «В этом учебном году у нас появились новые курсы для студентов бакалавриата и магистратуры, в том числе по искусственному интеллекту и наукам о данных. На факультете идет широкий спектр исследований – от фундаментальной математики до ее применения в нейронауках. Совместно с крупными российскими компаниями мы открываем новые карьерные возможности для математиков».

Среди лауреатов крупного научно-образовательного проекта в 2025 году – Андрей Подчищайлов из Нефтеюганска. Он выпускник бакалавриата математико-механического факультета и магистратуры «Современная математика» факультета математики и компьютерных наук СПбГУ. Название его дипломной работы «Асимптотическое распределение производной броуновской натянутой струны».

«Еще во время учебы в бакалавриате у меня был хороший преподаватель по теории вероятности, который очень интересно вел пары, и, возможно, поэтому я увлекся именно этим разделом математики, - рассказал Андрей Подчищайлов, стипендиат «Газпром нефти». – Мы с научным руководителем уже больше года занимаемся проектом, связанным с теорией вероятности, в ближайшее время готовится статья для публикации. Я пока до конца не определился, что я хочу в будущем, но в целом наука, я думаю, всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. И после аспирантуры, я думаю, что поработаю на факультете или в лаборатории».

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению национальных целей развития.