Рост цен на авиабилеты в России в 2025 году не превысил инфляцию

Рост цен на авиабилеты в России по итогам 2025 года в среднем не превысил уровень инфляции, а на ряде зарубежных направлений даже зафиксировано снижение среднего чека. Эксперты связывают динамику с усилением конкуренции со стороны иностранных авиакомпаний и эффектом накопленной инфляции прошлых лет. По их оценке, в 2026 году при сохранении стабильного спроса зарубежные перевозчики продолжат отбирать трафик у российских авиакомпаний, а те будут вынуждены сдерживать рост тарифов, пишет «КоммерсантЪ».

По данным сервиса Aviastats от «Авиасейлс», средняя стоимость прямого перелета одного пассажира в экономклассе в страны дальнего зарубежья в 2025 году снизилась на 5,7% в годовом выражении — до 26,5 тыс. руб. Полеты в страны постсоветского пространства подорожали на 2,7%, до 17,3 тыс. руб., по России — на 6,5%, до 11,5 тыс. руб. При этом средняя глубина бронирования увеличилась с 21 до 23 дней, что говорит о более заблаговременном планировании поездок.

Статистика других агрегаторов подтверждает умеренный рост стоимости перелетов. По оценке OneTwoTrip, билеты на рейсы внутри России за год подорожали в среднем на 4%, на зарубежные направления — на 7%. Сервис «Туту.ру» фиксирует рост стоимости билетов на внутренние рейсы на уровне 7%, на международные — около 5%.

Представители отрасли объясняют такой умеренный рост цен высокой базой прошлых лет и замедлением платежеспособного спроса. Это отражается и в финансовых показателях авиакомпаний: выручка группы «Аэрофлот» от пассажирских перевозок в 2024 году росла на 40% по сравнению с 2023-м, тогда как в 2023 году прирост превышал 50%. По итогам девяти месяцев 2025 года, согласно отчетности по МСФО, выручка увеличилась лишь на 6,6%, до 639 млрд рублей.