​Москвичка лишилась более 42,5 млн рублей после мошенничества с «заменой ключей от домофона»

Пенсионерка из Москвы стала жертвой сложной мошеннической схемы и потеряла все сбережения после того, как согласилась на предложение «заменить ключи от домофона», пишет Газета.Ru.

По данным надзорного ведомства, все началось с сообщения в мессенджере, отправленного якобы от председателя товарищества собственников жилья. В переписке пожилой женщине предложили заменить ключи от домофона, на что она согласилась и указала, сколько экземпляров ей требуется.

Практически сразу ей пришел код, который пенсионерка переслала в чат, будучи уверенной, что общается с настоящим представителем ТСЖ. После этого ей сообщили о якобы произошедшем взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги».

Затем с женщиной начали связываться «сотрудники банка» и «правоохранительных органов». Злоумышленники утверждали, что ее персональные данные попали к мошенникам, запугивали уголовной ответственностью и требовали срочно снять все деньги со счетов, чтобы передать их «для сохранности» якобы сотрудникам органов внутренних дел.

Пенсионерка рассказала о происходящем супругу, и в течение двух недель они вместе снимали накопления в разных банках, занимали деньги у родственников и знакомых, а также продали автомобиль. В итоге семья лишилась более 42,5 млн рублей.