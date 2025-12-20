Читатели СИА-ПРЕСС выступили против запрета иностранных костюмов на утренниках

Идею запретить детям костюмы иностранных героев на новогодних утренниках большинство читателей СИА-ПРЕСС не поддержало. По итогам опроса на сайте против таких ограничений высказались почти 80% участников. Поддержали ограничения 15,6% опрошенных, еще 4,7% затруднились с ответом.

Опрос запустили на фоне новостей из Камчатского края, где в школах утвердили рекомендации по праздничным костюмам для учеников. Согласно документу, детям разрешили наряжаться только в персонажей русских народных сказок и традиционные образы. В числе допустимых героев – Красная Шапочка, Колобок, Баба Яга, Змей Горыныч и другие.

При этом костюмы зарубежных персонажей мультфильмов и комиксов оказались под запретом. Речь идет, в частности, об образах Человека-паука, Эльзы из «Холодного сердца», Супермена, Леди Баг и других популярных героев. Кроме того, школьникам запретили приносить на утренники любые предметы, имитирующие оружие, включая мечи, сабли и даже волшебные палочки – организаторы объяснили это соображениями безопасности.