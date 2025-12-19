Тюменской области ветераны помогают фронту и учат молодежь истории

Волонтеры «серебряного» возраста в Тюменской области становятся наставниками для молодого поколения. Их деятельность координируется в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», рассказали в департаменте социального развития региона.

«Не все активные граждане вступают в ряды «серебряных» добровольцев. Кто-то стесняется. Кто-то хочет помогать, но без официальных процедур регистрации как волонтер. И таких «добрых сердец» очень много. Особенно сейчас это поколение вновь на высоте», – отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Волонтеры старшего поколения реализуют просветительские и спортивные проекты. В Тюмени действует проект «Гиды TMN 55+», в Тюменском округе – музейная комната «Мы рождены в СССР», а по всему региону проходят занятия «Бабушкин Workout».

Особой популярностью пользуются семейные инициативы. Акция «А мы с внуком волонтерим», которая вовлекает в добровольчество целые семьи, завоевала призовое место на федеральном конкурсе. В Год героев реализуется проект «Маленькие истории больших людей», рассказывающий о труде волонтеров.

Программа «Активное долголетие» объединяет 11 региональных ведомств, три федеральные структуры и органы местного самоуправления. Она направлена не только на организацию досуга, но и на реальное вовлечение пенсионеров в социальную жизнь региона – от помощи нуждающимся до сохранения исторической памяти.