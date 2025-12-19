Опрос: 68% взрослых россиян читают сказки для снятия стресса и ностальгии

Россияне назвали любимой среди русских сказок «Аленький цветочек», а зарубежной – «Снежная королева». В топ-5 также вошли «Двенадцать месяцев», «Морозко» и «Сказка о царе Салтане». Такие результаты исследования* в преддверии новогодних праздников получили книжный сервис Литрес, ВТБ и федеральная сеть «Читай-город».

83% респондентов отметили, что верят в чудеса, при этом 68% читают и слушают сказки, будучи уже взрослыми. В детстве сказки им чаще всего рассказывали мама или бабушка (77%). Россияне читают детские сказки, чтобы эмоционально разрядиться и снять стресс (27%), почувствовать ностальгию и связь с детством (23%) или восполнить потребность в положительных эмоциях (18%).

Родители считают основными преимуществами чтения сказок детям развитие фантазии (16%), формирование нестандартного мышления и умения находить выход из сложных ситуаций (14%), а также формирование устойчивых моральных ценностей (12%).

*Опрос прошёл в декабре 2025 года среди 600+ россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек.