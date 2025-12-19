Губернатор взял на контроль ситуацию с семьей из Абалака, которая дозвонилась президенту

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион в наступающем году выполнит все обязательства по поддержке участников специальной военной операции и многодетных семей. Средства на эти цели уже заложены в бюджет.

Такое заявление прозвучало после Прямой линии президента России Владимира Путина. «Одна из центральных тем прямой линии – поддержка участников СВО и их близких, а также многодетных семей. Тюменская область в наступающем году выполнит все обязательства в этой сфере», – отметил Александр Моор.

Особое внимание губернатор уделил жительнице региона, которая дозвонилась главе государства.

«Благодаря национальному мессенджеру МАКС, о котором тоже много говорили в ходе программы, на прямую линию дозвонилась жительница села Абалак Тобольского муниципального округа Гульнара Баязитова. Многодетная мама рассказала Президенту о сложности назначения единого пособия на детей», – напомнил Александр Моор.

С семьей по поручению губернатора уже связались представители департамента социального развития, на место выехал глава муниципалитета.

«Специалисты окажут помощь в оформлении документов на федеральные социальные выплаты. Отмечу, что все положенные по закону региональные выплаты и помощь семье Баязитовых оказаны. Ситуацию с многодетной семьей из Абалака держу на личном контроле», – заключил Александр Моор.