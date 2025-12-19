Подарки, праздничный стол и уборка: главные предновогодние заботы россиян

Россияне отметили, что поиск подарков, подготовка праздничного стола и генеральная уборка отнимают у них больше всего времени перед праздниками. Такие данные получили в ВТБ в ходе опроса 1500 жителей городов России с населением от 100 тыс. человек.

Каждый третий опрошенный дольше всего из списка предновогодних дел ищет подарки и занимается подготовкой праздничного стола. Каждый пятый отметил бытовые заботы — генеральная уборка и украшение дома. 18% больше всего времени тратят на рабочие задачи, которые надо успеть закрыть перед Новым годом. Еще 20% заявили, что их не касается предпраздничная суета, а примерно каждый десятый использует это время свободно: для встреч с друзьями, походов в кино и на рождественские ярмарки.

Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, лидирует приготовление блюд для новогоднего стола (47%), покупка нового наряда (44%), покупка дорогих подарков (41%) и генеральная уборка (33%). При этом 75% россиян стараются придерживаться бюджета, однако треть отмечают, что все равно вынуждены тратить больше.