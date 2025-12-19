В этом году 30 декабря в России не станет сокращенным рабочим днем

Последний рабочий день в 2025 году, который выпадает на 30 декабря, не будет сокращенным. Об этом сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что сокращение рабочего дня на один час предусмотрено Трудовым кодексом только накануне официального праздничного дня. В этом году 31 декабря является нерабочим из-за переноса выходного, утвержденного правительством еще в прошлом году, поэтому 30 декабря считается обычным рабочим днем.

При этом Ярослав Нилов считает, что 31 декабря следует закрепить в Трудовом кодексе как постоянный нерабочий день. По его словам, чтобы сохранить баланс рабочих и выходных дней и не увеличивать нагрузку на работодателей, можно сократить новогодние каникулы, например, исключив 8 января.

Напомним, новогодние каникулы продлятся до 11 января и составят 12 дней.