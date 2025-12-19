Аналитики представили портрет российского инвестора и перспективы рынка

1000 инвесторов из городов с населением от 100 тысяч человек, имеющих брокерские счета, поделились мнением о состоянии и перспективах российского инвестиционного рынка.

По данным аналитиков, рынок инвестиций в России интересен как инвесторам-мужчинам, так и женщинам.

Мужская аудитория составляет 58,9%, женская – 41,1%. Половина инвесторов проявляет умеренную активность, совершая 1-5 сделок в месяц. 25% совершают менее одной сделки в месяц. Несмотря на высокую долю инвесторов (48%) с опытом более 3-х лет, 70% считают себя «начинающими». Инвестиционная активность в течение длительного периода не дает им ощущения глубокого погружения в происходящее на рынке.

«Наш опыт подсказывает, что на уверенность инвесторов значительно влияет огромный поток информации. Очевидно, что повышению доверия к инвестициям будет способствовать развитие института инвестиционных советников. Среди других факторов – готовые стратегии, фокусирующие внимание на комфортном уровне риска, формирование долгосрочных стратегий, интуитивно понятные сервисы, новые имена среди эмитентов. По нашим оценкам, совпадение этих факторов на горизонте пяти лет может нарастить долю фондового рынка в объеме инвестиций с 5-7% до 12%», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.