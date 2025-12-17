Тюменская области победила в федеральной премии «Спринт в будущее – код успеха»

Тюменская область взяла премию «Спринт в будущее – код успеха», заняв первое место в номинации «Самый результативный регион по итогам 2021–2025 годов». Награду вручили на демо-дне федерального IT-акселератора, организованного Фондом развития интернет-инициатив при поддержке Минцифры России.

«Такое признание подтверждает правильное направление выбранного нами вектора развития. Тюменская область готова создавать и внедрять действительно те решения и проекты, которые востребованы на рынке», – заявил заместитель губернатора, директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.

В акселерационной программе «Спринт 2.0», направленной на развитие отечественных цифровых решений, участвовали 17 технологических компаний из Тюменской области. Это стало одним из ключевых факторов, определивших победу региона.

Программа акселерации помогает региональным IT-компаниям дорабатывать продукты, находить инвесторов и выходить на новые рынки. Победа в премии подтверждает эффективность поддержки инновационного сектора в Тюменской области на системном уровне.

«Продолжим вносить вклад в формирование цифровой экономики не только региона, но и всей страны!» – подчеркнул Станислав Логинов.

Федеральная премия «Спринт в будущее – код успеха» оценивает достижения регионов в создании условий для развития технологического предпринимательства и внедрения цифровых решений.