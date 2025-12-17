В Тюменской области создан учебник по истории родного края

Ученики 5-7 классов школ Тюменской области в четвёртой четверти будут изучать историю родного края по специально созданному региональному учебнику. Это решение анонсировали на первом заседании областного Совета по вопросам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Совет, созданный по указу президента, объединил представителей власти, общественных и религиозных организаций. Его первое заседание провел заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

– Сейчас главное сражение происходит как раз на поле человеческого духа. Наша задача – объединить институты гражданского общества, конфессии, активных граждан, всех, кто готов приложить свои силы для того, чтобы и на поле духа наша страна одержала убедительную победу, – отметил заместитель губернатора.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в своем выступлении сделал акцент на совместной работе епархии и правительства региона по духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Павел Белявский предложил членам Совета не ограничиваться обсуждениями, а лично участвовать в мероприятиях, направленных на сохранение культурного наследия. Новая структура призвана координировать эту работу на уровне всего региона.