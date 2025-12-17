Инвестиции россиян в драгоценные металлы выросли более чем на 50%

Эксперты фиксируют устойчивый интерес россиян к покупке золота и других драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах. Такой портфель накоплений за 11 месяцев 2025 года вырос более, чем на 50%, а количество сделок по покупке драгметаллов увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данными поделились в ВТБ, общий объем металлов на счетах банка за этот период вырос на 21 тонну, а объем золота – более чем на 550 кг.

– Рост интереса к драгоценным металлам в последние годы связан, прежде всего, с повышением их стоимости. Например, в 2024 году золото в рублях подорожало более чем на 40%, в 2025 году стоимость серебра выросла на 40%, – сказал старший вице-президент банка Алексей Охорзин.