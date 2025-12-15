Прогноз: российские компании выплатят 3,6 трлн рублей дивидендов в 2026 году

Объем дивидендов отечественных компаний, которые будут причитаться инвесторам в 2026 году, оценивается в 3,6 трлн рублей. Это сопоставимо с уровнем 2025 года, следует из прогнозов брокеров.

Аналитики выделили акции российских компаний, которые, по их оценкам, могут принести инвесторам наиболее высокую дивидендную доходность в 2026 году. Специалисты считают, что таковыми будут компании финансового, цифрового и телекоммуникационного сектора, ориентированные на внутренний рынок.

«По нашим оценкам, дивиденды по акциям в свободном обращении составят около 740 млрд рублей. Дивидендную доходность рынка в следующем году оцениваем в 7,7%, что ниже доходности фондов денежного рынка», – сообщил Станислав Клещев из ВТБ Мои инвестиции.