Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Ушаково Вагайского округа

В селе Ушаково Вагайского округа начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Первичную медицинскую помощь в нём смогут получать жители не только Ушакова, но и соседней деревни Петровщина, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов имеет огромное значение для развития системы здравоохранения Вагайского округа. В данном учреждении созданы все необходимые условия для эффективной работы медицинского персонала и комфортного приема пациентов», – отметила исполняющая обязанности главного врача Областной больницы №9 Светлана Полуянова.

ФАП оснащён современным оборудованием для оказания неотложной помощи и проведения диагностики. В учреждении сформирован необходимый запас лекарств для экстренных случаев.

Открытие пункта стало частью масштабной программы по обновлению сельского здравоохранения в регионе. В своём послании депутатам губернатор Александр Моор анонсировал старт нового пятилетнего цикла модернизации, в рамках которого планируется построить 16 ФАПов, три врачебные амбулатории и новую поликлинику в Ишиме.

Проект реализован в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Укрепление сети ФАПов является ключевым направлением для обеспечения доступности медицинской помощи в отдалённых сельских территориях Тюменской области.