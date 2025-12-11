Запущен проект для семейного домашнего театра

Югорчане могут создать новогоднее настроение в семейном кругу с театральными постановками. Сюжеты для разной аудитории со сценариями, советами режиссеров, идеями костюмов, декора и грима, музыкального сопровождения, праздничного оформления появились на сайте-пространстве «Новогодничайте с домашним театром».

Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сказки. Для самых маленьких созданы новогодние версии «Теремка» и «Репки» – «Новогодняя ёлка» режиссера Ивана Пачина и «Мешок с подарками» драматурга Лины Ли.

Для детей постарше – «Путешествие Конька-Горбунка» в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка «По щучьему велению» от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет – остросюжетная версия «Зайкиной избушки» Полины Пушкаевой. Проект домашнего театра запустил ВТБ.

«Театр напоминает мне детскую игру. И ещё это место для фантазии. В театре, чтобы стать царем, не обязательно надевать мантию и иметь на голове корону. Декорации из плохо вырезанного картона, на котором детской рукой что-то нарисовано, костюмы из подручных средств – это и есть чудо театра, потому что не декорации и костюмы являются главными в нем, а люди», – отметил Иван Пачин, театральный режиссер.