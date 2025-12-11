В России одобрен цифровой идентификатор личности для транспорта

Минтранс России поддержал инициативу по использованию единого цифрового идентификатора личности для поездок на транспорте. В рамках проекта, разработанного Минцифры, пассажиры смогут проходить посадку в поезда, самолёты и междугородние автобусы по одному QR-коду в приложении «Госуслуги» вместо предъявления бумажного паспорта, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Речь идет о цифровой альтернативе традиционному документу, которая должна упростить контроль при посадке и сделать поездки удобнее для граждан. Сейчас проект поправок находится на этапе общественного обсуждения, его параметры и порядок применения предстоит дополнительно согласовать с профильными ведомствами.

Предполагается, что в перспективе такой QR-код сможет использоваться не только в транспорте, но и в повседневной жизни. Цифровой идентификатор планируют допустить к применению при покупке товаров, посещении музеев, заселении в гостиницы, получении услуг в МФЦ, оформлении сервисов у сотовых операторов, на почте, а также в частных медицинских организациях.