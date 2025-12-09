Торжественное мероприятие подвело итоги Года героев в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии подвел итоги Года героев в регионе, вручив государственные награды землякам за профессиональные заслуги. Среди награждённых – врачи, спасатель и преподаватель.

«Горжусь, что в нашем регионе живут такие самоотверженные и трудолюбивые люди. Ваша ежедневная работа достойна называться подвигом, а вы – героями Отечества!» – заявил глава региона.

Награды получили:

Кирилл Горбатиков, заведующий отделением Областной клинической больницы №1. На его счету более десяти тысяч сложных операций на сердце у детей. Возглавляемое им отделение является одним из лучших в России по оказанию помощи новорождённым со сложной патологией сердца.

Инга Малышкина, медицинский работник. Она работала в моноинфекционном госпитале во время пандемии коронавируса, а также ездила в командировку в Донецк.

Павел Ступник, руководитель Тюменского поисково-спасательного отряда. Весной 2024 года во время рекордного паводка он возглавлял работу спасателей, защищавших жителей региона.

Андрей Вороняк, преподаватель Тюменского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций СвЖД. За более чем 20 лет педагогической деятельности он подготовил свыше десяти тысяч специалистов по основным локомотивным профессиям.

Мероприятие, посвящённое подведению итогов Года героев, состоялось в День Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Год героев был объявлен в Тюменской области в 2025 году.