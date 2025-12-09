В России растет доля детей и подростков, пострадавших от мошенников

Банки и страховые компании запустили программы по защите детских карт и счетов от мошеннических списаний. Так организации решили противодействовать злоумышленникам, которые втягивают несовершеннолетних россиян в свои схемы.

По данным ВТБ, рост доли пострадавших от мошенничества клиентов 14–16 лет вырос в 6 раз, 17–19 лет – в 2 раза. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена «тревожная кнопка», которая помогает пользователям оповещать о подозрительном переводе.

Теперь новые страховые программы должны защитить средства детей и родителей в самых распространенных случаях: списания денег в результате фишинга, телефонных разговоров или переписки в мессенджерах, заражения устройств, использования поддельных документов.

«Дети являются активными пользователями онлайн-среды, где риски утечки данных повышены» — отмечает Елена Епишина из СОГАЗа. Алексей Охорзин из ВТБ добавляет, что родители должны чувствовать себя спокойнее и безопаснее, доверяя детям деньги и обучая финансовой грамотности.