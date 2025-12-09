Александр Моор заявил о готовности «Единой России» к выборам в облдуму в 2026 году

Предстоящие выборы депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы в 2026 году станут важнейшей задачей для регионального отделения «Единой России». Об этом заявил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети по итогам заседания Уральского межрегионального координационного совета партии.

Глава региона отметил, что областная дума формируется из депутатов, представляющих три региона Большой Тюменской области – Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кандидатов от партии выдвигает конференция тюменского регионального отделения, и по этому вопросу налажено четкое взаимодействие с отделениями Югры и Ямала.

Губернатор подчеркнул, что наступающий 2026 год будет посвящен единству народов России: «Тюменская область всегда была территорией дружбы между разными этносами. Приложим все силы, чтобы сохранить и укрепить межнациональное согласие. Уверен, общими силами мы сможем достичь всех поставленных целей и найти достойные ответы на любые вызовы».

Заседание координационного совета было посвящено подведению итогов работы за уходящий год и определению задач на предстоящий период. Александр Моор выразил уверенность, что общими усилиями удастся достичь всех поставленных целей и достойно ответить на любые вызовы.

Губернатор напомнил об успехе партии на последних выборах: «В Единый день голосования в 2025 году наши кандидаты получили более 93% мандатов. Жители Тюменской области доверяют «Единой России». Уверен, что и в 2026 году все цели будут достигнуты».