Рассказываем, какие профессии в Югре остаются под запретом для женщин

К декабрю 2027 году в России планируют сократить список профессий, запрещенных для женщин. Информация об этом прописана в дорожной карте правительства РФ по реализации национальной модели ведения бизнеса, сообщает ТАСС.

Речь идет о пересмотре перечня работ с вредными и опасными условиями труда, где сейчас ограничен женский труд. Власти намерены уменьшить число таких профессий, прежде всего в сферах транспорта и обрабатывающей промышленности.

Чтобы обновить список, ведомства должны до марта 2027 года подготовить предложения совместно с работодателями и профсоюзами. Параллельно проведут проверку условий труда на рабочих местах и оценят возможные риски для здоровья сотрудников.

Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА займутся дополнительными исследованиями. Специалисты изучат, как вредные производственные факторы влияют на организм женщин с учетом анатомических и физиологических особенностей.

Сейчас в официальном перечне числятся 100 профессий, где действуют ограничения для женщин, говорится на сайте департамента труда и занятости населения ХМАО.

Какие запрещенные для женщин профессии есть в Югре

Хотя список профессий с ограничениями федеральный, в Югре он имеет вполне конкретное «лицо» – здесь работают десятки предприятий, где представлены эти специальности. Прежде всего это нефтегаз, энергетика, транспорт и промышленность.

Среди профессий из действующего перечня Минтруда, которые реально встречаются в округе:

В нефтегазовой сфере:

бурильщик скважин;

помощник бурильщика;

оператор по добыче нефти и газа;

оператор по подготовке и перекачке газа;

машинист буровой установки;

работники по обслуживанию нефтепромыслового оборудования.

В энергетике и промышленности:

машинист котлов;

оператор турбин;

электромонтер высоковольтных линий;

машинист компрессорных установок;

оператор химводоочистки;

рабочие горячих и взрывоопасных производств.

В металлургии и ремонте оборудования:

литейщик;

сварщик на опасных производствах;

оператор металлообрабатывающих станков на тяжелых участках;

слесарь по ремонту промышленного оборудования;

работники литейных цехов.

В транспорте и инфраструктуре:

машинист подвижного состава;

дежурные по станциям и депо на участках с вредными условиями;

электромеханики на железнодорожных объектах;

механики тяжелой техники.

В лесной и строительной отрасли: