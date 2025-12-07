Рассказываем, какие профессии в Югре остаются под запретом для женщин

К декабрю 2027 году в России планируют сократить список профессий, запрещенных для женщин. Информация об этом прописана в дорожной карте правительства РФ по реализации национальной модели ведения бизнеса, сообщает ТАСС.
Речь идет о пересмотре перечня работ с вредными и опасными условиями труда, где сейчас ограничен женский труд. Власти намерены уменьшить число таких профессий, прежде всего в сферах транспорта и обрабатывающей промышленности.
Чтобы обновить список, ведомства должны до марта 2027 года подготовить предложения совместно с работодателями и профсоюзами. Параллельно проведут проверку условий труда на рабочих местах и оценят возможные риски для здоровья сотрудников.
Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА займутся дополнительными исследованиями. Специалисты изучат, как вредные производственные факторы влияют на организм женщин с учетом анатомических и физиологических особенностей.
Сейчас в официальном перечне числятся 100 профессий, где действуют ограничения для женщин, говорится на сайте департамента труда и занятости населения ХМАО.
Какие запрещенные для женщин профессии есть в Югре
Хотя список профессий с ограничениями федеральный, в Югре он имеет вполне конкретное «лицо» – здесь работают десятки предприятий, где представлены эти специальности. Прежде всего это нефтегаз, энергетика, транспорт и промышленность.
Среди профессий из действующего перечня Минтруда, которые реально встречаются в округе:
В нефтегазовой сфере:
- бурильщик скважин;
- помощник бурильщика;
- оператор по добыче нефти и газа;
- оператор по подготовке и перекачке газа;
- машинист буровой установки;
- работники по обслуживанию нефтепромыслового оборудования.
В энергетике и промышленности:
- машинист котлов;
- оператор турбин;
- электромонтер высоковольтных линий;
- машинист компрессорных установок;
- оператор химводоочистки;
- рабочие горячих и взрывоопасных производств.
В металлургии и ремонте оборудования:
- литейщик;
- сварщик на опасных производствах;
- оператор металлообрабатывающих станков на тяжелых участках;
- слесарь по ремонту промышленного оборудования;
- работники литейных цехов.
В транспорте и инфраструктуре:
- машинист подвижного состава;
- дежурные по станциям и депо на участках с вредными условиями;
- электромеханики на железнодорожных объектах;
- механики тяжелой техники.
В лесной и строительной отрасли:
- вальщик леса;
- оператор лесозаготовительной техники;
- монтажник на высотных работах;
- бетонщик и арматурщик на тяжелых участках строительства.