Тюменская делегация принимает участие в форуме «Большие решения малой Родины»

Администрации Тюмени и Ханты-Мансийска заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан на полях всероссийского форума-выставки муниципальных практик «Большие решения малой Родины», который проходит в Мастерской управления «Сенеж».

Соглашение направлено на развитие межмуниципального взаимодействия и обмен управленческими практиками между двумя столицами, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

В работе форума принимают участие 750 представителей из всех регионов страны. Делегацию Тюменской области представляют глава Тюмени Максим Афанасьев, глава Тобольска Петр Вагин, председатель Совета муниципальных образований Виктор Воллерт и руководители нескольких муниципальных округов.

«Участие делегации Тюменской области позволило представить федеральному сообществу лучшие практики региона, укрепить профессиональные связи и получить новые решения для развития территорий», – отметил управляющий делами Совета муниципальных образований Тюменской области Егор Быстров.

Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления на президентской платформе «Россия — страна возможностей».