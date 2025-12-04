В Тюмени собрались лидеры нефтегазовой отрасли

В Тюмени состоялся Третий технологический саммит TNF «Новые энергетические горизонты: решения для освоения ресурсной базы», собравший лидеров нефтегазовой отрасли для обсуждения ключевых направлений развития российской энергетики. В центре внимания – импортозамещение оборудования, развитие отечественного нефтесервиса и технологии для работы в Арктике.

«В повестке встречи – импортозамещение критически важного оборудования, развитие отечественного нефтесервиса, разработка и внедрение оборудования и технологий для работы в Арктике и добычи сложноизвлекаемых запасов нефти и газа», – сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

На традиционной выставке представлены российские технологические продукты в области гидроразрыва пласта, цифрового керна и нефтесервиса. «Многие из них уже превосходят зарубежные аналоги», – отметил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область укрепляет статус технологического центра топливно-энергетического комплекса.

«Наш нефтегазовый кластер объединяет более 200 предприятий из 26 регионов. На месторождениях Югры и Ямала мы тестируем и внедряем собственные разработки, созданные вузами и научными центрами региона совместно с нефтегазовыми компаниями», – заявил он.

Губернатор поблагодарил коллег из Минпромторга и Минэнерго за поддержку, отметив, что «активное участие в работе по достижению технологического лидерства – важная точка роста региональной экономики».

Саммит TNF служит площадкой для формирования новых проектов, способных укрепить позиции России в энергетической сфере и определить долгосрочные векторы развития отрасли.