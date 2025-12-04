В Тюмени проходит всероссийская конференция «Университетская клиника»

В Тюмени в седьмой раз проходит всероссийская конференция «Университетская клиника», которая собирает ведущих медицинских специалистов страны. Мероприятие даёт возможность региональным врачам учиться у лучших экспертов и повышать профессиональный уровень.

«Для наших врачей такие дискуссии – возможность учиться у лучших и становиться сильнее профессионально», – отметил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Глава региона подчеркнул особую роль организатора конференции – академика Владимира Крылова, чей опыт высоко ценится в тюменском медицинском сообществе.

Александр Моор привёл в пример успешную трансплантацию сердца, которую весной провели специалисты Областной клинической больницы №1. «Пациент – ветеран СВО. Сложнейшая операция длилась более десяти часов и прошла успешно», – напомнил губернатор.

«Ради таких примеров важно учиться, обмениваться опытом, развивать компетенции. В нашем регионе уже сейчас оказывают все виды высокотехнологичной медицинской помощи», – заявил Александр Моор.

Он также отметил развитие системы цифровых решений и наставничества в медицине, где молодые специалисты учатся у опытных врачей. «Совместная работа делает нашу медицинскую систему ещё сильнее и помогает выполнять главное – приносить пользу людям», – заключил губернатор, поблагодарив участников и спикеров конференции.

Конференция «Университетская клиника» стала важной площадкой для обмена опытом между федеральными экспертами и тюменскими медиками, способствуя развитию высокотехнологичной помощи в регионе.