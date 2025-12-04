Накопления россиян активно перетекают из депозитов в более доходные инструменты

После периода высоких ставок по депозитам накопления активно перетекают в другие инструменты — от фондов денежного рынка до облигаций. Такой разворот в инвестиционных предпочтениях россиян отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на 16-м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

За последние месяцы отчётливо видно, что вкладчики ищут способы сохранить и приумножить доходность, к которой привыкли в 2023-2024 годах, когда ключевая ставка была на максимуме.

«Средства уходят из депозитов в более доходные инструменты — движение очевидное», — отметил топ-менеджер, добавив, что рост интереса инвесторов совпал с оживлением корпоративного сектора. Компании готовятся к волне IPO со стороны широкого круга эмитентов – среди них как компании «новой» экономики, так и представители традиционных отраслей. «Если говорить об иностранных инвесторах, при улучшении геополитической ситуации, первой волной спроса, на наш взгляд, могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией», – отметил Сергейчук.