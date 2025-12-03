Тюменские машинисты стали лучшими в России и получили награды в Кремле

Два представителя Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и ряда федеральных министров.

Победителями в своих номинациях стали:

, машинист бульдозера 6-го разряда АО «Тюменская домостроительная компания»; Ермек Жайсамбаев, машинист экскаватора 6-го разряда филиала АО «Мостострой-11» ТФ «Мостоотряд-36».

«Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Кадры" и направлен на повышение престижа рабочих профессий и выявление лучших специалистов в стране», – сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Победители получили денежные вознаграждения в размере 1 миллиона рублей каждый. За второе место в конкурсе предусмотрена премия 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей.

Награды лучшим рабочим страны вручали заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Победа тюменских машинистов на федеральном уровне подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки рабочих кадров в регионе и соответствует стратегическим задачам по развитию системы профессионального образования в рамках нацпроекта «Кадры».