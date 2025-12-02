В Тюменской области подвели итоги работы проекта «Эффективный регион»

В Тюменской области подвели итоги четырехлетней работы проекта «Эффективный регион», который реализуется совместно с Госкорпорацией «Росатом» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». За это время в проекте приняли участие 90 учреждений из 11 сфер.

Всего было запущено 195 проектов, из которых 141 уже завершен, а 54 продолжают реализовываться. «Все это – про удобство и качество услуг для людей», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор во время церемонии подведения итогов.

В рамках проекта поликлиники оптимизируют маршруты пациентов, школы совершенствуют административные процессы, а многофункциональные центры сокращают время получения услуг. Более 1900 сотрудников прошли обучение для внедрения бережливых технологий в повседневную работу.

«Сегодня в очередной раз увидели, как бережливые технологии помогают решать повседневные задачи», – подчеркнул глава региона.

Особо отмечены 19 организаций, получивших статус образцовых – они стали ориентиром для других учреждений. Проект будет расширен: планируется подключение новых учреждений и направлений работы.

«Работу будем расширять: подключать новые учреждения и направления. Благодарю всех, кто участвует в проекте. Эта работа делает систему управления быстрее и понятнее для жителей региона», – подчеркнул Александр Моор.