Инвестиционное агентство Тюменской области заключило соглашение с ФРП

Фонд развития промышленности Российской Федерации и Инвестиционное агентство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение финансирования для предпринимателей и формирование комфортных условий для ведения бизнеса в регионе.

– Фонд развития промышленности РФ стал новым финансовым партнером Инвестагентства в рамках программы Гарантийного фонда. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам привлечения займов Фонда развития промышленности РФ в инвестиционные проекты Тюменской области, – рассказали в региональном Инвестиционном агентстве.

В программе Гарантийного фонда теперь участвуют 18 банков, Фонд развития промышленности, Фонд финансирования предпринимательства и АО «ТАЛК Лизинг».

По данным на 1 декабря 2025 года, субъектам малого и среднего бизнеса Тюменской области уже предоставлено 103 поручительства на сумму более 530 миллионов рублей, что обеспечило получение кредитов на сумму 1,693 миллиарда рублей.

– Для получения поручительства Гарантийного фонда предпринимателю достаточно обратиться в финансовую организацию, с которой заключено соглашение, – добавили в агентстве.