​Прорывные технологии — результат объединения

Эксперты: кросс-отраслевые коллаборации – ключ к прорывным технологическим решениям в ИТ

Александр Щербак

Российским участникам рынка стоит активнее объединять усилия в кросс-отраслевых коллаборациях для создания прорывных технологических решений. Такое мнение высказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ на ИТ-конференции Т1 «Импульс». Он также заявил о фундаментальных изменениях в подходе крупнейших корпораций к поиску молодых кадров и назвал самые высокооплачиваемые компетенции ИТ-специалистов.

«Как только мы что-то делаем вместе, получается эффективно, надолго и полезно. Мы уже научились работать в форме "организация — вуз" или "организация — организация", но нужно сделать следующий шаг, когда мы будем работать все вместе на таком кросс-корпоративном уровне и создавать поистине прорывные, масштабные решения», — отметил Сергей Безбогов на панельной сессии конференции.

В качестве примера он привел создание российской платежной системы «МИР», благодаря которой в 2022 году санкции не остановили онлайн-платежи в России.

«Мы сейчас активно импортозамещаем зарубежные технологии, и нам часто требуется сначала разработать новую ИТ-архитектуру на совершенно других принципах, спроектировать, найти инструменты, при помощи которых это решение можно реализовать. Те люди, которые могут выполнить подобный проект от начала и до конца с учетом непростых задач на каждом из этапов, это те специалисты, стоимость которых сегодня очень высока», — резюмировал топ-менеджер.


Сегодня в 18:52
