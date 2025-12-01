16+
​В Тюмени состоялся cеминар-совещание молодежи ПАО «Транснефть»

Около 100 молодых работников из 24 организаций системы «Транснефть» собрались на семинаре-совещании, посвященном вопросам наставничества и адаптации юных специалистов на производстве

​В Тюмени состоялся cеминар-совещание молодежи ПАО «Транснефть»
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В Тюмени на базе АО «Транснефть – Сибирь» (дочерняя организация ПАО «Транснефть») прошел слет молодежи компании. Около 100 молодых работников из 24 организаций системы «Транснефть» собрались на семинаре-совещании, посвященном вопросам наставничества и адаптации юных специалистов на производстве. Цель – выявление и развитие у них лидерских качеств, управленческих и коммуникативных способностей, формирование навыков работы в команде.

Вопросы программы обсуждали в формате «круглого стола» при участии руководителей ПАО «Транснефть».

«Мир быстро меняется, внедряются новые технологии в производство и нам нужно идти в ногу со временем. Во многом успех реализации программ компании и задач Правительства Российской Федерации зависит от молодых специалистов. Сейчас идет борьба за профессионалов, за тех, кто будет строить и развивать «Транснефть». Второй семинар-совещание молодежи – это желание вас услышать, выстроить конструктивный диалог, чтобы мы вместе двигались в одном направлении. Для вас наступило время проявить себя», – приветствовал участников заместитель вице-президента ПАО «Транснефть» Марс Фазлыев.

В августе 2024 года была утверждена Стратегия реализации молодежной политики Российской Федерации до 2030 года. Цель руководства «Транснефти» — развивать на ее основе корпоративную молодежную политику.

Центром проведения мероприятия стала площадка Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа. Основная задача участников заключалась в разработке и защите проектов по адаптации молодого специалиста по различным профессиям. Всего было представлено 10 проектов.

О воспитании патриотизма и социальной ответственности участникам мероприятия рассказали представители Народного фронта. На примере своей деятельности они показали, какой вклад совместно с компанией «Транснефть» вносят в развитие новых регионов России, какую помощь оказывают участникам СВО.

Выступление Народного фронта стало логичным продолжением темы, заданной директором департамента общественных проектов и взаимодействия с государственными органами ПАО «Транснефть» Валерием Зиновьевым в его видеообращении к участникам. «Мы часто говорим, что «Транснефть» – кровеносная система России. Поэтому то, как бьется сердце этой системы, зависит от вас, от вашей гражданской позиции, которая прежде всего проявляется в общественной деятельности, волонтерской и патриотической работе. Ваша энергия, умноженная на ресурсы и традиции «Транснефти», способна обеспечить не просто энергетическую безопасность, а безопасность нашего общего будущего, духовную, историческую, национальную, а также показать, что компания – это прежде всего единство людей, ответственных, сопереживающих, сильных, помнящих свою историю и строящих свое будущее», – сказал он.

О роли молодых специалистов в развитии компании в своем обращении к участникам встречи рассказала заместитель директора департамента общественных проектов и взаимодействия с государственными организациями ПАО «Транснефть» Александра Сорока.

Программа мероприятия также включала творческие конкурсы, интеллектуальную викторину, корпоративную настольную игру и кибертурнир. Завершающей точкой встречи стала производственная экскурсия на одно из ведущих предприятий региона – Тюменский ремонтно-механический завод, входящий в состав АО «Транснефть – Сибирь».


Сегодня в 17:04
