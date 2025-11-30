Многонациональный фестиваль объединил многодетные семьи Тюмени

В Тюмени состоялся многонациональный фестиваль для многодетных семей, объединивший представителей разных народов и поколений. Мероприятие прошло под названием «В единстве наша сила, в единстве наше будущее» и было приурочено к 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области, а также ко Дню матери.

«Совсем недавно, выступая с посланием Тюменской областной думе, Александр Моор особо подчеркнул, что главное богатство Тюменской области – это люди. И сегодня здесь представлено многообразие этого богатства», – обратился к участникам председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

Глава комитета добавил: «Наши народы, независимо от национальности, объединяют дружба, взаимопонимание и взаимовыручка. Вот этой системе, в связке этих качеств мы и продолжаем жить».

Председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев отметил: «Сегодня здесь собрались семьи разных национальностей, проживающих в Тюменской области. Они представляют культуру и традиции своих народов, читают стихи, поют, танцуют. И важно, что все мы приобщаемся к культуре друг друга».

Участников фестиваля ждала насыщенная интерактивная программа. Русские, армяне, казахи, татары, ингуши, немцы, цыгане, белорусы, чуваши и ханты знакомили друг друга с культурой и традициями своих народов через песни, танцы, поэзию и национальные обычаи.

Мероприятие стало еще одним подтверждением успешной реализации национальной политики в регионе и укрепило межкультурный диалог между представителями разных народов, проживающих в Тюменской области.