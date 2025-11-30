Победители конкурса «Это у нас семейное» получат сертификаты по 5 миллионов рублей

Четыре семьи из Тюменской области стали финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Летом они поедут в Москву, где будут бороться за 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Окружной полуфинал конкурса состоялся в Екатеринбурге, где за выход в финал боролись 155 семейных команд из всех регионов Уральского федерального округа.

«В финал конкурса "Это у нас семейное" вышла 31 уральская семья! Но главное достижение: на протяжении всего проекта участники стали одной большой и дружной командой, где царили поддержка, понимание и взаимное уважение. Именно в этом – в единении, в радости быть частью чего-то большего – и заключается главная ценность нашего конкурса», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

От Тюменской области в финал прошли: семья Осокиных, Калинчевых, Евдокимовых, Деркач из Тюмени и Заводоуковска – династия организаторов праздников; семейная команда Лужбиных, Гармаш из Тюмени и деревни Малая Крутая, занимающаяся поддержкой и социализацией сына с инвалидностью; многодетная семья Дурасовых из Тюмени, Мегиона и Санкт-Петербурга – продолжатели династии многодетных в пяти поколениях; семья Яркиных, Бадай из Тюмени, мечтающая открыть семейный ретритный центр.

Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний, включавших интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Всего в финал конкурса вышла 31 семья из Уральского федерального округа.