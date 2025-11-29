WhatsApp может быть отключен, если не выполнит требования российского законодательства

Роскомнадзор заявил о готовности полностью заблокировать мессенджер WhatsApp в случае, если платформа не выполнит требования российского законодательства. Об этом ведомство сообщило РБК на фоне очередных жалоб российских пользователей на сбои в работе сервиса.

В пресс-службе РКН подчеркнули, что ограничительные меры в отношении WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) продолжают вводиться поэтапно. По версии регулятора, мессенджер используется для организации терактов, вербовки исполнителей, а также для мошенничества и других преступлений против российских граждан.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. <...> В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – сообщили в ведомстве.

По данным сервиса «Сбой.рф», вчера, 28 ноября, о перебоях сервиса сообщили 5 463 пользователей. В основном это были жители Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. В ХМАО доля обращений оказалась значительно ниже и составила около 2% от общего числа.

Напоминаем, что в октябре Роскомнадзор предупредил о принятии мер по частичному ограничению работы мессенджеров Telegram и WhatsApp на территории России.