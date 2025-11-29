Тюменцам напомнили, что курение провоцирует развитие гастрита, язвы и рака органов пищеварения

Курение наносит серьёзный вред не только лёгким и сердцу, но и желудочно-кишечному тракту. О скрытых опасностях табака для пищеварительной системы рассказал главный врач Областной больницы №11 Павел Грибанов.

«Курение запускает системное воспаление, нарушает регенерацию клеток и подавляет иммунитет ЖКТ. Каждая сигарета подрывает пищеварение и приближает серьёзные болезни», – цитирует доктора департамент здравоохранения Тюменской области.

По словам специалиста, табачный дым и никотин комплексно воздействуют на все органы пищеварения. В пищеводе никотин расслабляет сфинктер, вызывая изжогу и рефлюкс, что может привести к предраковому состоянию. В желудке курение повышает кислотность и ослабляет защиту слизистой, провоцируя гастрит и язвенную болезнь.

Особую опасность курение представляет для кишечника и поджелудочной железы. Никотин ухудшает кровоснабжение и моторику кишечника, вызывая запоры, диарею и дисбактериоз, а токсины из табачного дыма могут привести к панкреатиту и повысить риск рака поджелудочной железы.

Врачи напоминают, что отказ от курения – важная инвестиция в здоровье. При необходимости помощи в избавлении от вредной привычки можно обратиться к специалистам учреждений здравоохранения Тюменской области.