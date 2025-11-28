Новая поликлиника в Богандинском готова к вводу в эксплуатацию

В поселке Богандинский завершено строительство филиала поликлиники Областной больницы №19. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что позволит до конца года начать прием пациентов.

Вопрос строительства поликлиники поднимался во время прямой линии губернатора Александра Моора. Во время ежегодного послания Тюменской областной думе глава региона подтвердил, что прием пациентов будет организован до конца года, напомнили в информационном центре правительства региона.

Новый филиал будет обслуживать 23 466 жителей 17 населенных пунктов, включая 5 375 детей. В структуре учреждения предусмотрено взрослое и детское отделения, рентгенодиагностическое отделение. В поликлинике будет создана доступная среда для маломобильных пациентов и организовано оказание всех видов первичной медико-санитарной помощи, включая специализированную и стоматологическую помощь.

Строительство объекта велось в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Открытие поликлиники в Богандинском стало частью масштабной программы развития здравоохранения в регионе. Как сообщал Александр Моор в послании депутатам, «стартует новый пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения: будут построены три врачебные амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и новая поликлиника в Ишиме».

Кроме того, до конца года в области начнут прием пациентов три новых поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Перинатальный центр получит более 200 единиц современного реанимационного оборудования.