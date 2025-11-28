Конфиденциальность – главный приоритет для уральцев при использовании ИИ в финансах

Жители Уральского федерального округа, включая югорчан, больше других ценят безопасность и конфиденциальность данных при работе с нейросетями. Такой результат показало исследование ВТБ о доверии к искусственному интеллекту в управлении личными финансами.

На четверть больше респондентов в Уральском федеральном округе, нежели в других субъектах страны, сообщили, что конфиденциальность – главное условие к искусственному интеллекту в финансовой теме. Среди других популярных требований примечательно то, что участники в возрасте 26-34 лет отметили важность высокой точности и надежности алгоритмов ИИ, а представители поколения 55-65 лет акцентировали внимание на доступность техподдержки. В целом все возрастные группы высоко оценили такие условия как понятность интерфейса и положительный опыт других людей.

69% участников из Уральского федерального округа считают, что технологии машинного обучения помогут человеку лучше достичь финансовых целей. Такую же высокую оценку нейросетям поставили жители Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга. Больше всех сомневаются в финансовых результатах ИИ дальневосточники и жители регионов Северо-Западного федерального округа.