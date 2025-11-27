Платежи по QR-кодам выросли в 1,5 раза

Эксперты проанализировали платежи россиян и определили ключевые сферы, где они чаще всего используют QR-коды для оплаты. Топ-3 таких платежей совершаются в супермаркетах и сфере развлечений (17% всех оплат). Каждая десятая транзакция приходится на категорию «одежда и обувь», более 5% — при заказе туристических услуг. Об этом рассказал в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

«В этом году мы фиксируем рост QR-операций более чем в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. В 2026 году рост продолжится благодаря законодательному внедрению универсального QR-стандарта НСПК. Мы наблюдаем не просто смену платежных предпочтений, а системную трансформацию платежной культуры в стране», — отметил топ-менеджер банка.

С сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение универсального QR-кода. Его главное отличие — возможность оплаты через приложение любого банка, что устранит путаницу из-за множества разных кодов и создаст единое платежное пространство.