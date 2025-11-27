Самозапрет на кредиты помогает россиянам ежемесячно сохранять 300 млн рублей

Каждый месяц новый сервис самозапретов на потребительские кредиты помогает сохранять около 300 млн рублей, блокируя нежелательные займы и снижая риски мошенничества. Инструментом воспользовались около 5% банковских заемщиков. По прогнозам, в следующем году показатель будет таким же. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Механизм самозапрета, введенный с 1 марта 2025 года, позволяет россиянам самостоятельно ограничивать выдачу новых потребкредитов дистанционно через портал Госуслуги или в МФЦ. Информация о введенных ограничениях отражается в кредитной истории и сохраняется до непосредственной отмены самим заемщиком.

«Интерес к самозапретам отражает повышение финансовой грамотности и ответственности населения, позволяет снижать риски, блокируя потенциально опасные займы уже на этапе рассмотрения заявок», – прокомментировал Алексей Охорзин.