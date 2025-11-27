Четыре новые школы и поликлиника в Ишиме: что построят в Тюменской области в 2026 году

Четыре крупные школы откроются в 2026 году в Тюмени и Тюменском округе, еще четыре – в Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском муниципальных округах. Планы по развитию социальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил в послании депутатам Тюменской областной думы.

Помимо школ, в жилом массиве «Ново-Комарово» в областной столице появится детский сад на 520 мест. Также в следующем году начнется реализация крупного инфраструктурного проекта – строительство Южного обхода Тюмени.

В сфере здравоохранения «Стартует новый пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения: будут построены три врачебные амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и новая поликлиника в Ишиме. Перинатальный центр получит более 200 единиц современного реанимационного оборудования», – поделился планами Александр Моор.

Губернатор также подвел итоги 2025 года в социальной сфере. За этот период было открыто и введено в эксплуатацию после капитального ремонта пять школ в пяти муниципальных округах, два детских сада, школа-сад в поселке Московском и новый учебно-лабораторный корпус Тюменского государственного университета. Завершена реконструкция спортивного комплекса «Олимпия» в Тюменском округе, где созданы условия для занятия спортом, в том числе и для ветеранов СВО. Началось строительство концертного зала в Тобольске.

До конца 2025 года, по словам губернатора, начнут прием пациентов три новых поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов, а также откроется крытый ледовый каток на улице Судоремонтной в Тюмени.