Средняя сумма хищений от мошенников снизилась в 4 раза

Средняя сумма попытки хищений денежных средств в результате атак мошенников снизилась в этом году в 4 раза. Причина: усиление контроля за подозрительными операциями, что помогло сохранить на 16% больше средств от атак злоумышленников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Основные методы преступников остаются прежними — социальная инженерия и кибератаки, однако они постоянно эволюционируют: от звонков операторов сотовой связи об изменении тарифов до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов пользователей в мессенджерах.

В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки.

«Наши совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка», — отметил Дмитрий Саранцев.