Мошенники в России создают копии сайта налоговой службы

Мошенники запустили фишинговую кампанию, приуроченную к окончанию срока уплаты налогов за 2024 год, и начали создавать поддельные сайты, маскирующиеся под ресурсы Федеральной налоговой службы России. Об этом сообщили в компании Angara MTDR, специализирующейся на кибербезопасности, пишет РБК.

По данным специалистов, злоумышленники регистрируют и распространяют фишинговые страницы, в доменных именах которых содержится слово «nalog», чтобы создать у пользователей иллюзию официального ресурса. На таких сайтах гражданам предлагают авторизоваться через поддельную страницу портала Госуслуг. Введённые логин и пароль попадают к мошенникам, которые затем могут использовать эти данные для входа в личные кабинеты и совершения неправомерных действий.

Эксперты рекомендуют не откладывать оплату налогов на последний день и пользоваться только проверенными каналами. Начисления, задолженности и оплату налогов можно уточнить и произвести лично, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства, либо через официальные электронные сервисы.

Также специалисты Angara MTDR советуют избегать перехода по ссылкам из SMS и мессенджеров, даже если в них упоминаются налоги или госорганы, и всегда проверять адрес сайта, на котором запрашиваются персональные данные и данные для авторизации.