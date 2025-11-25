В Госдуме придумали «охлаждение» расчетов за квартиры для спасения от мошенников

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России «период охлаждения» при сделках с недвижимостью и изменить порядок расчетов между продавцом и покупателем, пишет Газета.Ru.

По мнению депутата, необходимо ужесточить защиту добросовестных покупателей, которые лишаются и жилья, и денег после признания сделок недействительными. Миронов связывает такие случаи с пробелами в законодательстве и отсутствием дополнительных гарантий при купле-продаже квартир.

«Мы предлагаем изменить саму процедуру проведения сделки купли-продажи. Нужно сделать так, чтобы средства продавцу-физлицу переводились только после государственной регистрации перехода прав собственности», — пояснил парламентарий.

Он считает, что деньги должны перечисляться на специальный защищенный счет с использованием банковского аккредитива, чтобы банк фактически выступал гарантом исполнения сделки. При этом Миронов предлагает запретить наличные расчеты и прямые переводы средств продавцу при сделках с недвижимостью.

Отдельно политик подчеркнул важность введения «периода охлаждения» — времени, в течение которого продавец сможет осознать, что стал жертвой мошенников, и отказаться от сделки.

Кроме того, он предложил ввести механизм, обязывающий продавца доказать, что после отчуждения жилья у него останется другое место для проживания. По мнению Миронова, это позволит дополнительно защитить граждан от мошеннических схем на рынке недвижимости.