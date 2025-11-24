16-й Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет 2-3 декабря в Москве

2-3 декабря в Москве состоится 16-й Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Основной темой масштабной встречи экономистов в этом году станет «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

В макроэкономической сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.

Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь.

Также в первый день форума состоится пленарная сессия. Ее модератором традиционно выступает президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Прямая трансляция пройдет на официальном сайте «РОССИЯ ЗОВЕТ!».