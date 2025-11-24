В Тюмени после капремонта открыли детское отделение поликлиники №3

В Тюмени возобновило работу детское отделение городской поликлиники №3 после масштабного капитального ремонта. Обновление проведено в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Здание обновили полностью – от фасада до инженерных коммуникаций. В порядок приведены входные группы, заменены окна и двери, модернизированы системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Внутренние помещения перепланировали так, чтобы сделать их более просторными и удобными для приема маленьких пациентов.

По словам губернатора Александра Моора, модернизация объектов первичного звена идет в регионе опережающими темпами. С начала года по нацпроекту завершены капитальные ремонты на восьми объектах, установлены 19 ФАПов, четыре врачебные амбулатории и два здания поликлиник. Кроме того, построена новая поликлиника в Богандинском.

До конца года планируется открыть еще две крупные медицинские организации – в Тюмени на улице Авторемонтной и в подгорной части Тобольска, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах области.

Глава региона подчеркнул, что благодаря обновлению инфраструктуры качественные изменения почувствуют тысячи жителей: «Наше здоровье и здоровье наших родных и близких – главная ценность».