Тюменская область показывает лучшие практики в урбанистике и архитектуре

В Тюмени стартовал региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который собрал представителей муниципалитетов со всей страны и участников проекта «Школа мэров». Открытие прошло при участии губернатора Тюменской области Александра Моора, отметившего, что проведение форума в регионе является важным знаком доверия.

Ключевая тема мероприятия – развитие городской среды, архитектуры и урбанистики. Тюменская область уже много лет последовательно реализует проекты по созданию комфортных и современных городов. В регионе действует собственный архитектурный стандарт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который формируется совместно с жителями и бизнесом. Такая модель, подчеркнул губернатор, доказала свою эффективность: повышает качество жизни, укрепляет доверие и делает муниципалитеты более привлекательными для инвесторов.

Во время форума эксперты и участники обсужали подходы к развитию российских территорий на ближайшие годы – от внедрения новых технологий до комплексного развития городских районов. По словам Александра Моора, опыт Тюмени и Тобольска показывает, что гармоничное развитие городской среды стимулирует экономический рост и улучшает комфорт для жителей.

– Благодарю ВАРМСУ за доверие и выбор Тюмени площадкой проведения форума. Уверен, эти два дня станут временем профессионального общения и новых решений, которые сделают малые родины по всей стране сильнее, – отметил глава региона.